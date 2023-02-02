Симферополь накрыло снегом: 5 атмосферных фото столицы Крыма 2 февраля

Мосту через Салгир к лицу белое. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Симферополь присыпало мягким пушистым снежком.

В парках появились белоснежные полянки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Где-то там наверху, видимо все-таки обратили внимание на календарь, где уже третий зимний месяц, и решили, что столичный город должен соответствовать стандартным параметрам.

На улицах столицы Крыма настоящая зимняя сказка. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Как красиво! Даже дорога стала ровнее - присыпало все ямы и ухабы, - появились восхищенные посты в соцсети.

Памятник братьям Айвазовским в сквере имени Дыбенко. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Город и правда преобразился и похорошел.

Cнег на главных дорогах быстренько убрали. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Симферополь утром выглядит как франт, который нарядился в белый изысканный смокинг. Правда коммунальные службы испортили зимний пейзаж, своей повышенной социальной ответственностью.

Усердные работники убрали снег с главных транспортных магистралей, привели в порядок и тротуары.

Крымские синоптики дают на ближайшее время «зимние» прогнозы:

- 3 февраля пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные.

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