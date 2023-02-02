Симферополь накрыло снегом: 5 атмосферных фото столицы Крыма 2 февраля

Мосту через Салгир к лицу белое.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Симферополь присыпало мягким пушистым снежком.
В парках появились белоснежные полянки.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Где-то там наверху, видимо все-таки обратили внимание на календарь, где уже третий зимний месяц, и решили, что столичный город должен соответствовать стандартным параметрам.
На улицах столицы Крыма настоящая зимняя сказка.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
- Как красиво! Даже дорога стала ровнее - присыпало все ямы и ухабы, - появились восхищенные посты в соцсети.
Памятник братьям Айвазовским в сквере имени Дыбенко.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Город и правда преобразился и похорошел.
Cнег на главных дорогах быстренько убрали.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Симферополь утром выглядит как франт, который нарядился в белый изысканный смокинг. Правда коммунальные службы испортили зимний пейзаж, своей повышенной социальной ответственностью.
Усердные работники убрали снег с главных транспортных магистралей, привели в порядок и тротуары.
Крымские синоптики дают на ближайшее время «зимние» прогнозы:
- 3 февраля пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные.
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