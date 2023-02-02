В Республике Крым выявили 29 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 29 случаев новой коронавирусной инфекции, 211 471 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 807 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 30 человек, выздоровевших за весь период - 204 141, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На территории города с начала пандемии выявили 30 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 97 870. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 10 человек. Выписаны 7 пациентов. На данный момент в больницах находится 56 пациентов, из них 52 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.

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