В жилом модуле было более ста человек: новые подробности пожара под Севастополем

В жутком пожаре погибли восемь человек. Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В ночь на 2 февраля в поселке Сахарная Головка под Севастополем произошел жуткий пожар, унесший жизни восьми человек. Среди пострадавших на данный момент числятся еще двое.

Возгорание произошло в жилом модуле для рабочих, задействованных в строительстве восьмого этапа трассы «Таврида». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, в момент возгорания в здании находилось свыше ста человек.

- Прокуратурой города взят на контроль вопрос оказания помощи рабочим, проживавшим в сгоревшем модульном строении, обеспечения их одеждой, предметами первой необходимости, местом пребывания, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура поможет рабочим, проживавшем в сгоревшем модуле под Севастополем. Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Кроме того, прокуратура контролирует вопрос восстановления утраченных при пожаре документов рабочих.

После произошедшего Следком по Крыму и Севастополю уже возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.