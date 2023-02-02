В Симферополе автобусы к новому зданию больницы имени Семашко будут ходить чаще

Фото: ГУП РК «‎Крымтроллейбус»

В Симферополе на автобусный маршрут №13А «Свобода – РКБ им. Семашко» добавят утренние рейсы в выходные дни, расписание движения скорректируют. С таким предложением к министерству транспорта Республики Крым обратились сотрудники больницы имени Семашко на встрече с руководством ведомства.

– По результатам встречи было принято решение, что Администрация Симферополя совместно с ГУП РК «Крымтроллейбус» проведут работу по корректировке движения автобуса №13А с учетом поступивших предложений, – сообщается в телеграм-канале Минтранса Крыма.

На встрече также обсуждались вопросы оптимизации маршрута №55 «Битумное – Автостанция Западная». О результатах обсуждения не сообщается.

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