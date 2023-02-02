Фото: МЧС России

Пожар в Севастополе, в котором погибли восемь человек, мог произойти из-за неисправности электроприборов, сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС по городу-герою.

ПРИЧИНЫ СМЕРТЕЛЬНОГО ПОЖАРА ПОД СЕВАСТОПОЛЕМ 2 ФЕВРАЛЯ

В ведомстве также добавили, что сейчас на месте работают сотрудники спецслужб, которые устанавливают официальную причину возгорания.

На момент пожара в модульном здании, где проживали рабочие, ночью находилось около ста человек.

Напомним, в поселке Сахараная Головка проживали рабочие, которые строили восьмой этап трассы «Таврида». Здание воспламенилось ночью 2 февраля. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных спасателей в 2:19.