Глава Крыма дал 10 дней главам администраций на решение проблем в сфере ЖКХ

Фото: Сергей Аксенов/Tg
Глава Крыма Сергей Аксенов дал 10 дней главам администраций республики на устранение проблем в сфере ЖКХ. Если они не будут решены, будет принято решение об объявлении взысканий.
- Хочу напомнить главам администраций, что нужно продолжать обходы муниципалитетов и принимать оперативные решения на местах. Большинство задач зачастую можно решить при личном участии руководителя, - приводит «Крым 24» сообщение Аксенова.
По его словам, самая непростая ситуация в настоящее время сложилась в Керчи, Симферополе, Феодосии, Джанкое и Ялте. В городах есть проблемы со свалками, уборкой территорий, вывозом бытовых отходов и обрезкой деревьев.
Напомним, ранее глава Крыма заявил, что главврачи больниц обязаны оперативно снабжать свои учреждения лекарствами. При нехватке импортных препаратов должны поставляться отечественные аналоги.
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