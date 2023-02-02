В Симферополе осудили мошенника, заработавшего на махинациях с недвижимостью 9,5 млн рублей

Жилые помещения, правами на которые незаконно завладел злоумышленник, вернули владельцам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Крыму суд признал жителя другого региона виновным в мошенничестве в сфере недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым
– Установлено, что подсудимый совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с октября 2018 года по сентябрь 2019 года изготавливал поддельные документы на недвижимость, в Симферополе, после чего регистрировал переход права собственности на подставных лиц, – говорится в сообщении.
Мужчина заработал на махинациях с недвижимостью 9,5 млн рублей.
Он признан виновным в трех эпизодах мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ и приговорен к пяти годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.
– Жилые помещения, правами на которые незаконно завладел злоумышленник, возвращены владельцам, – добавили в прокуратуре.
Ранее стало известно, что в Крыму осудят руководителей фирмы за хищение 163 млн рублей при работах на Сакском озере. Фирма-подрядчик создала видимость исполнения своих обязательств, тогда как на самом деле был выполнен только первый этап работ.
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