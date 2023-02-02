Politico: в Пентагоне считают, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшем будущем

Некоторые высокопоставленные представители Пентагона считают, что Киев не сможет в ближайшее время «вернуть» Крым Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые высокопоставленные представители Пентагона считают, что Киев не сможет в ближайшее время «вернуть» Крым. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на газету Politico, которая в свою очередь ссылается на источники, знакомые с содержанием секретного брифинга.

– Украинским войскам вряд ли удастся вернуть Крым в ближайшем будущем, – пишет Politico. – Эта оценка наверняка разочарует киевских лидеров, которые считают возвращение полуострова одной из своих главных целей.

Уточняется, что так считают сразу четыре неназванных высокопоставленных представителя Пентагона.

Ранее сообщалось, что в Крыму под национализацию попала собственность украинских олигархов Ахметова и Коломойского, а также кинотеатр экс-вице-премьера Украины Арсения Яценюка в Ялте.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50