Ялтинцев возмутила ярмарка, которую предприниматель устроил возле мусорных баков

Жителей Ялты возмутила ярмарка, которую один из предпринимателей устроил возле мусорных баков Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ялты пожаловались в соцсетях на ярмарку, которую один из предпринимателей устроил возле мусорных баков. Ярмарка была организована на улице Свердлова, 77 в минувшую пятницу, 27 января.

- Сегодня сотрудниками управления торговли и сферы услуг с участниками ярмарки была проведена беседа о недопустимости размещения торговых лотков у площадки для сбора ТКО, - сообщили КИА в пресс-службе местной администрации.

Если подобное повторится, добавили в администрации, участвующим в ярмарке предпринимателям будет отказано в размещении торговых точек.

В пресс-службе также отметили, что по данным сотрудников департамента муниципального контроля, на утро 2 февраля торговых лотков у площадки ТКО не обнаружено.

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