Пассажирка поезда поезда Томск-Адлер родила прямо в вагоне

Две Татьяны теперь породнятся. Фото: личный архив героев

В поезде № 155 Томск-Адлер произошло редкое событие - у пассажирки приняли роды. 33-летняя Татьяна Зикранец за месяц до родов поехала из Свердловской области в Краснодарский край к родителям. Татьяна - мама двух дочек - 14-летней Евы и шестилетней Вероники.

Утром прямо в поезде женщина почувствовала подозрительную тяжесть в спине, а ближе к обеду, когда начались схватки, поняла, что начались роды. Татьяне повезло - вместе с ней в вагоне ехали акушер на пенсии Мария Кобелева и ростовчанка Татьяна Агудова, которые помогли принять роды. Вместо медицинского спирта использовали водку, проводнница снабдила ипровизированный «родзал» чистыми простынями, а еще пассажиры нашли ножницы и бинты.

- Было страшно, но я понимала, что мне нужно страх перебороть и слушать Марию Михайловну, чтобы не навредить ребеночку. Все прошло под ее чутким руководством, - рассказывает мама новорожденного корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону». - А Татьяна - вообще очень отважный человек, решивший принять роды, помочь в такой сложной ситуации.

Теперь Татьяна - многодетная мать. У Илюши есть шестилетний брат и 14-летняя сестра. Фото: личный архив героев

Мальчик появился на свет на сроке 32 недели. Назвали Илюшей. Когда женщины объявили на весь вагон «У нас мальчик», все пассажиры аплодировали стоя.

Поезд остановился на станции в Саранске, и Татьяну Зикранец вместе с новорожденным доставили в местный роддом. Малыш родился недоношенным, но здоровым. У него взяли все нужные анализы. Две Татьяны решили породниться. Ростовчанка станет крестной для новорожденного Илюши.