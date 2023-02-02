За прошлые сутки паромы «Лаврентий», «Керченский-2», «Ейск» и «Мария» перевезли на полуостров 272 автомобиля и 321 пассажира Фото: Виктор Гусейнов

Очереди на переправу через Керченский пролив ожидают 86 автомобилей.

- В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости, – приводит «Крымская газета» сообщение пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Керченском проливе продолжают курсировать четыре парома: «Лаврентий», «Керченский-2», «Ейск» и «Мария».

Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, с начала работы Керченской переправы с ночи на 9 октября паромами в обе стороны было перевезено в общей сложности 76 858 пассажиров, 58 382 единицы автотранспорта и 6 445 ж/д вагонов.

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