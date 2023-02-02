Более 700 агроярмарок планируют провести в Крыму в феврале

В 2022 году в Крыму было проведено порядка 13 тысяч сельскохозяйственных ярмарок Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму на февраль 2023 года запланировано проведение более 700 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщили в Минпромторге республики.

– Средние розничные цены на ярмарках ниже от сложившихся среднереспубликанских цен на рынках и в локальной торговой сети на 15-20%, – отметили в ведомстве.

График проведения ярмарок опубликован на сайте Минпромторга РК.

Напомним, в 2022 году в Крыму было проведено порядка 13 тысяч сельскохозяйственных ярмарок, объем реализованной агропродукции превысил 23 тысячи тонн.

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