НовостиОбщество 2 февраля 2023 22:02

Погода на 3 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 7 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 3 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе