Погода на 3 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 7 градусов

Крымские синоптики обещают туман и снег.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 февраля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.
- Будет по-настоящему зимняя погода: снег, гололедица, туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно. Снег, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +3...+5°.
В Севастополе облачно. Днем дождь со снегом. Ветер южный, с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Днем тепло +4…+6°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +3…+6°, западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +5…+7°, западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +4…+5°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +4…+6°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +5…+6°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +3…+6°, западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +3…+5°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Белогорске +3…+4°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, снег.
Вода в Черном море +6…+10°.
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