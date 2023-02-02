«Гранд Сервис Экспресс» возобновил продажи билетов на поезд из Москвы в Крым

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) возобновил продажи билетов на поезд №165/166 Москва-Симферополь в оба направления на всю глубину продаж. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

– Кроме того, возобновлена продажа билетов на поезд №75/76 Симферополь – Омск отправлением из Симферополя по воскресеньям и из Омска по средам, – добавили в ГСЭ.

Ранее компания возобновила продажи билетов на поезда из Москвы в Крым и обратно, приостановленные для корректировки расписания. Как объяснили в ГСЭ, изменения были нужны для проведения ремонтных работ на железной дороге.

Напомним, в курортный сезон 2023 года поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти 3 миллиона пассажиров. За счет поставок 38 новых вагонов и привлечения в аренду свыше 400 вагонов планируется увеличить количество пар поездов с 17 до 22.

Ранее КП-Крым писала, что в 2022 году число пассажиров Крымской железной дороги выросло на 33,4%. За год перевезено более 8,3 млн человек.

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