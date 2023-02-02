В Крыму наблюдается сильное падение цен на покупку и аренду коммерческой недвижимости

В Симферополе помещения для рабочих целей стали покупать на 18% меньше, а арендовать на 5% больше. Фото: Архив "КП"

В Крыму наметилась интересная тенденция. Аналитики отмечают снижение стоимости на коммерческую недвижимость. О том, как изменились цены, КП-Крым рассказал руководитель этой категории на «Авито» Олег Изотов.

Так, по данным сервиса, в прошлом году спрос на покупку коммерческой недвижимости в Крыму сильно снизился. Если сравнивать с 2021 годом, то падение составило почти 14%. А вот в сегменте аренды этот показатель ниже - всего 3,3%.

- В 2022 году по сравнению с годом ранее спрос на покупку и аренду коммерческих помещений в Симферополе снизился незначительно - на 3,8% и 2,1% соответственно, - говорит КП-Крым эксперт.

По его словам, что касается спроса на покупку офисных помещений на полуострове, этот показатель упал на 20,5% год к году, однако интерес к аренде офисов вырос на 3,4% в 2022 году по сравнению с годом ранее. В Симферополе помещения для рабочих целей стали покупать на 18% меньше, а арендовать на 5% больше.