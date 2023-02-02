Учитель из Симферополя стал амбассадором Форума классных руководителей

Фото: Юрий Поляков - учитель русского языка и литературы школы №30 Симферополя

Учитель русского языка и литературы из Симферополя Юрий Поляков вошел в число 23 амбассадоров Всероссийского форума классных руководителей, пишет Крымская газета.

– Учителем я мечтал стать с детства. Когда был совсем маленьким, мне нравилось ставить оценки. Расчерчивал тетрадку, записывал фамилии своих одноклассников и ставил им баллы, – рассказал Юрий Поляков.

Амбассадоров форума выбирают сроком на один год. Во «ВКонтакте» есть группа участников форума, где учителя обмениваются полезной информацией, проводят прямые эфиры и рассказывают о достижениях в области классного руководства.

– Буду знакомить коллег с деятельностью ФКР, намерен привлекать их к участию в новых наших проектах, – поделился Поляков.

Напомним, на первом Всероссийском форуме классных руководителей, состоявшемся осенью 2022 года, Республику Крым представляли двадцать педагогов. Всего в конкурсном отборе приняли участие 64 тысячи педагогов РФ, но только 1300 успешно прошли испытания и получили приглашение в Москву.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50