Архив США обнародовал стенограмму разговора Гайдара и Буша-старшего о референдуме в Крыму в 1992 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Архив национальной безопасности США» обнародовал стенограмму разговора, который произошел в 1992 году между 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, российским реформатором, на тот момент первым заместителем председателя правительства РФ Егором Гайдаром и послом России в Вашингтоне Владимиром Лукиным. Разговор касался референдума об отделении Крыма от Украины, пишет KP.RU со ссылкой на сайт проекта.

– Есть проблемы с Украиной, конечно, но мы не боимся югославского сценария в российско-украинских отношениях. Нам нужно будет нащупать пути установления тесного контакта, – сказал Гайдар в ходе беседы с американским президентом.

Гайдар добавил, что есть проблемы и внутри самой Украины. В качестве примеров он привел «напряженность между Западной Украиной и Киевом», «проблемы с русскоязычной Украиной». Он отметил, что экономическая ситуация на Украине «нелегкая, хуже, чем у нас».

Присутствовавший на встрече посол России в Вашингтоне Владимир Лукин заявил, что на начало мая 1992 года запланировано заседание Верховного Совета Крыма, на котором собирались рассмотреть вопрос о проведении референдума о независимости. Посол уточнил, что в бюллетенях должно было быть два варианта ответа: первый – за Крым в составе Украины, второй – за вхождение Крыма в СНГ в качестве независимого государства.

Как ранее стало известно, некоторые высокопоставленные представители Пентагона считают, что Киев не сможет в ближайшее время «вернуть» Крым.

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