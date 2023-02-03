В Симферополе поздравили ветерана Сталинградской битвы 101-летнюю Раису Андронову

12 января к поздравлениям в адрес долгожительницы присоединились заместитель главы администрации города Ислям Усеинов и юнармейцы. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

2 февраля в крымской столице поздравили ветерана Сталинградской битвы Раису Андронову - ветерана Великой Отечественной войны.

12 января ей исполнился 101 год. Как передает «Крым 24», в 1941 году она добровольно стала медсестрой, позже трудилась на зенитном прожекторе, после этого пошла в разведку, в конце - села за штурвал самолета и принимала участие в освобождении Крыма и Одессы. Также участвовала в боях на Кавказе, и в героической обороне Сталинграда.

- Мы в Туапсе стояли, и уже знали, что идем на Сталинград, защищать его. Ощущение было радостное, что мы победили. Радостное, что отогнали немцев от Сталинграда сразу, - рассказала Раиса Исааковна.

Она - кавалер ордена «Красной Звезды». После войны Раиса Исааковна вышла замуж, родила троих детей. Сейчас у нее четверо внуков и 12 правнуков.

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