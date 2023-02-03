Через Керченский пролив с 9 октября паромами перевезено более 78 тысяч пассажиров

Штормовых предупреждений по проливу на 3 февраля нет Фото: Дмитрий СТЕШИН

Через Керченскую паромную переправу с ночи на 9 октября было перевезено более 78 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 3 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 78 509 пассажиров, 59 800 единиц автотранспорта и 6 639 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что паромами, работающими на линии, за это время выполнено 1929 рейсов. Штормовых предупреждений по проливу на 3 февраля нет.

Напомним, в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3 февраля из-за снега и гололеда. Также ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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