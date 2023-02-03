В Крыму за минувший год выявили более шести тысяч онкозаболеваний

В структуре онкозаболеваний в Крыму лидирующее место занимает рак кожи Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В 2022 году в Крыму зафиксировали более шести тысяч онкологических заболеваний, пишет КИА со ссылкой на главного внештатного специалиста-онколога Минздрава РК Елену Чирву.

- Доля выявленных злокачественных новообразований на ранних стадиях за прошлый год составила порядка 61%, - привела данные врач.

По ее словам, лидирующие позиции занимает рак кожи. Также, отмечает врач, среди женщин наиболее распространен рак молочной железы, среди мужчин - рак легких и желудка.

Ранее сообщалось, в Крыму за сутки выявили 26 новых случаев COVID-19. Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели пять человек. В Севастополе за последние 24 часа зарегистрировали 25 новых инфицированных. Смертельных случаев за сутки также не зарегистрировано.

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