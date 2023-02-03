В Крыму за сутки выявили 26 новых случаев COVID-19

В Республике Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Республике Крым за минувшие сутки выявили 26 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 13 человек. Об этом утром 3 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели пять человек.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 211 497 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 204 146 человек выздоровели, 5 418 скончались.
– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы четыре человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.
– Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сводке.
Сейчас в ковид-стационарах города находятся 56 пациентов, из них 53 – с подтвержденным диагнозом.
С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 97 895 случаев коронавируса, выздоровели 95 160 человек.
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