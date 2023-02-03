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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:29

Команда школы «Наследие» из Симферополя стала лучшей на первенстве Юга России по хоккею

Юные хоккеисты примут участие в финальном этапе Первенства, которое состоится в марте
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Симферопольская команда школы зимних видов спорта «Наследие» одержала победу в третьем этапе Первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов среди юношей до 12 лет в сезоне 2022-2023 годов.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, по результатам двух этапов симферопольские спортсмены школы «Наследие» вошли в группу «В» победителей. Юные хоккеисты примут участие в финальном этапе Первенства, которое состоится в марте.

Напомним, ранее мама четверых детей из Джанкоя вышла в суперфинал реалити-шоу «Кондитер». На кастинг она принесла самый вкусный торт в виде кобры.

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