Команда школы «Наследие» из Симферополя стала лучшей на первенстве Юга России по хоккею

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Симферопольская команда школы зимних видов спорта «Наследие» одержала победу в третьем этапе Первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов среди юношей до 12 лет в сезоне 2022-2023 годов.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, по результатам двух этапов симферопольские спортсмены школы «Наследие» вошли в группу «В» победителей. Юные хоккеисты примут участие в финальном этапе Первенства, которое состоится в марте.

Напомним, ранее мама четверых детей из Джанкоя вышла в суперфинал реалити-шоу «Кондитер». На кастинг она принесла самый вкусный торт в виде кобры.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50