По проливу действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра 12-17 м/сек Фото: Евгения ГУСЕВА

По состоянию на утро 5 февраля в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– По проливу действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра 12-17 м/сек, – говорится в сообщении.

Напомним, Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма объявило штормовое предупреждение на 5-7 февраля. На полуострове ожидаются местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, метель, гололедица и усиление ветра до 30 метров в секунду.

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