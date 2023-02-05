В Крыму вводится предзапись на получение жилищного сертификата и выплаты в 100 тысяч рублей

В Крыму гражданам из новых регионов РФ выдали уже более 6 тыс. жилищных сертификатов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 6 февраля в крымских МФЦ вводится предварительная запись на получение жилищного сертификата и выплаты в 100 тысяч рублей для граждан, вынужденно покинувших Херсон и Херсонскую область. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ РК «МФЦ».

В пресс-службе уточнили, что большинство заявителей не проживают на территории Республики Крым. Для того чтобы граждане смогли заранее спланировать свой день и вовремя прийти в МФЦ и открывается предварительная запись.

– Получение талонов доступно по телефонным номерам контакт-центра ГБУ РК «МФЦ»: 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51, – говорится в сообщении.

Ранее министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов сообщил, что в Крыму гражданам из новых регионов РФ выдали уже более 6 тыс. жилищных сертификатов.

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