В Евпатории сбили 72-летнего мужчину, переходившего дорогу на красный свет

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции

Накануне, 4 февраля, в Евпатории под колеса автомобиля попал пожилой мужчина, который переходил дорогу на красный свет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла около 18:15 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Фрунзе.

– По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», при разрешающем сигнале светофора совершил наезд на пешехода 1951 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, – говорится в сообщении.

Пенсионера доставили в больницу с травмами.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.

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