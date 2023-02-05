В Ялтинском заповеднике благоустроят пешеходный маршрут к сосне-великану

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

Обновленный маршрут «Сосна Палласа» откроют для туристов в конце февраля. Об этом сообщили пресс-службе Ялтинского горно-лесного заповедника.

– На старте маршрута будет установлена красивая входная группа и информационные стенды, рассказывающие о главной достопримечательности, к которой выйдут туристы – сосне Палласа, – говорится в сообщении.

Само дерево будет ограждено, вокруг ствола появится деревянный настил.

Протяженность маршрута «Сосна Палласа» – 210 метров. Это одна из самых коротких официальных туристических троп Южного берега Крыма.

Ранее КП-Крым писала, что Маршруты Ялтинского горно-лесного заповедника «К Массандровским гротам» и «К можжевеловой поляне» объединили в один. Теперь он называется «Массандровская тропа», его протяженность - 2.9 километра.

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