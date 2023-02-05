Где в Симферополе 6 февраля отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

6 февраля Симферополь частично останется без света. Перебои с электроснабжением в отдельных районах столицы региона возникнут из-за ремонтных работ.

Где не будет света в Симферополя 6 февраля с 8.00 до 17.00:

- улицы Генерала Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Луговая, 52-140 , 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ; Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ; Шмидта, 12-14а , 33;Тургенева, 1, 2; Киевская/ Шмидта; Генчлик, 1-22; Битумная, 144; Линейная, 88-96 ; Арзы, 2-10 ; Пехотинцев, 31-39 ; Раздольная, 2-30 ; 1-33 ; Евпаторийское шоссе, 185-225 ; Чокъракъ/ Пехотинцев; Кременчугская, 24, 19/2; П. Осипенко, 2А-24 А,Б ; Камчатская, 2-12А , 1-9 ; Пригородная, 17/19;

- проспекты Победы, 1-13 ; Кирова ,51;

- бульвар Ленина, 16/переулок Привокзальный, 1; бульвар Ленина, 6,14/2, 22, 7;

- переулки Заречный, 24-28 ; Шмидта, 8-12А ; Пехотинцев, 2-16 , 1-13 ; Битумный, 2-24 , 1-15 ; Линейный, 2-8 , 92; Ракетный, 2-16 , 1-13 ;

- микрорайон Марьино: садовые товарищества «Горный сокол» и «Козинец»;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор» и «Луч».

Напоминаем, что используя электроприборы, нужно неукоснительно соблюдать правила безопасности. В Симферополе 3 февраля погибла пожилая супружеская пара: у крымчан случился пожар в квартире, возможной причиной, которого стал электрообогреватель. Неисправность электроприборов также фигурирует в трагедии, где в огне погибли 8 строителей восьмого этапа трассы Таврида.

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