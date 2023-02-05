СК проверит законность строительства парковок на горе Митридат в Керчи

Следователи ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю начали проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину через его приемную во «ВКонтакте» обратился житель Крыма, обеспокоенный строительством парковок на горе Митридат в Керчи. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

– Он сообщил, что в прошлом году в городе Керчи на территории горы Митридат, являющейся местом комплексной охранной зоны исторического ареала, неправомерно организовано капитальное строительство парковок, – говорится в сообщении.

Со слов крымчанина, перед началом строительства не были проведены археологические исследования и экспертизы. Он добавил, что летом и осенью прошлого года на автостоянках работал рынок с сувенирами.

Следователи ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю начали проверку. Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее сообщалось, что Следком проверит информацию о нерасселении граждан из аварийного дома по улице Хрулева в Севастополе. Строение было признано аварийным еще в 2020 году.

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