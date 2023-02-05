Главе СК доложат о нарушении жилищных прав малоимущих в селе под Симферополем

ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю начало проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крымские следователи начали проверку после сообщений в соцсетях о нарушении жилищных прав социально незащищенных семей в селе Мирное под Симферополем, сообщает Информационный центр СК РФ.

Еще в 2016 году многодетным, малоимущим и иным социально незащищенным семьям выделили участки в селе Мирное, однако до сих пор к участкам сотен льготников не подведены коммуникации, отсутствует транспортное сообщение.

– Уполномоченные структуры необоснованно затягивают сроки проведения работ, обращения граждан результата не дают, – говорится в сообщении.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль в центральном аппарате СК и поручил руководителю крымского Следкома Владимиру Терентьеву представить доклад о ее результатах.

Ранее в воскресенье стало известно, что СК проверит законность строительства парковок на горе Митридат в Керчи.

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