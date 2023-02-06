Распустили бутоны жасмин и барвинок: 5 атмосферных фото Крыма в феврале 2023

Барвинок. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма, как в известной песенке «нет календаря», поэтому здесь февраль очень похож на апрель.

Жасмин. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Продолжаем удивлять и удивляться! – такой пост сопровождает фото Никитского сада.

Подснежники. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

В кадр попали и жасмин голоцветковый желтый, и синий барвинок, и белоснежный подснежник, и калина лавролистная.

Калина лавролистная. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Растения прекрасно себя чувствуют на Южном берегу Крыма, который от холодных ветров защищают Крымские горы.

ЮБК умеет удивлять и радовать! Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Правда и здесь бывает снежно и холодно, но несмотря на все происки зимы, Сад быстро приходит в себя, даже есть мороз сковал льдом фонтаны.

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