Паромами через Керченский пролив с 9 октября перевезено более 80 тысяч пассажиров

По проливу сохраняется штормовое предупреждение Фото: Дмитрий СТЕШИН

После возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны было перевезено более 80 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 6 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 80 359 пассажиров, 61 425 единиц автотранспорта и 6 838 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 февраля работа переправы была временно приостановлена ввиду непогоды. 6 февраля по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.

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