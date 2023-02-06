Юные танцоры из Крыма заняли первые места на «Русском кубке 2023» в Москве

Фото: simadm.ru
Юные танцоры из Крыма заняли первые места в категориях «латина» и «стандарт на «Русском кубке 2023» в Москве. Об этом сообщила замглавы администрации Симферополя - начальник управления образования Татьяна Сухина.
Победителями стали ученик Симферопольской академической гимназии Ляшук Максим и Стефания Бежан из Севастополя. Отмечается, что ребята занимаются в танцевальном клубе «Старстайл».
Кубок прошел в минувшие выходные. Организатором соревнований выступил Российский танцевальный союз.
- Свое мастерство продемонстрировали пары из разных регионов России, а также Белоруссии, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
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