В Республике Крым 6 февраля выявили 35 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым на утро 6 февраля выявили 35 случаев новой коронавирусной инфекции, за все время - 211 586. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 848 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, выздоровевших за весь период - 204 217, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе по состоянию на утро 6 февраля зафиксировали 26 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 98 003. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 3 человека. Выписан 1 пациент. На данный момент в больницах находится 56 пациентов, из них 53 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

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