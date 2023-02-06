В Крыму в течение текущей недели похолодает до -8 градусов

Морозы, снегопады и метели накроют Крым на этой неделе Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В течение текущей недели в Крыму ожидаются снегопады и метели. Столбики термометров будут показывать до 8 градусов мороза.

- В понедельник начнется очередное холодное вторжение. Повсеместно осадки в виде снега, метели, северо-восточный ветер от 7 до 12 метров в секунду, порывами до штормовых отметок от 15 до 20 метров в секунду. Температура ночью -3…+2, днем столбики термометров будут колебаться от -2 до +3, - рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Во вторник улучшения погоды ждать не стоит. 7 февраля ожидаются снегопады, северный ветер в порывах до 15 метров в секунду и метели. Ночью столбики термометров будут показывать от -1 до -6 градусов, днем от -4 до +1 градуса. В среду также будет холодно, однако осадков ожидается меньше. Ночью температура опустится до -3…-8 градусов, днем - около 0.

- Начиная с четверга инициативу перехватит антициклон и погода возьмет курс на улучшение. Ночью холодно -3…-8, днем -2….+3. Пятница, суббота и воскресенье пройдут под влиянием высокого атмосферного давления, будет солнечно и осадки маловероятны, - добавил Тишковец.

Напомним, в Симферополе 6 февраля введен режим «Повышенной готовности» 6 февраля из-за непогоды. Для ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций будет подготовлена техника и горюче-смазочные материалы.

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