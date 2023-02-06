В Крыму из-за ОРВИ и гриппа на карантин ушли 47 классов

В 19 школах Крыма 47 классов ушли на карантин из-за гриппа и ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 19 школах Крыма 47 классов ушли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Речь идет об учебных учреждениях в Алуште, Армянске, Саках, Симферополе, Феодосии, Бахчисарайском, Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Симферопольском и Черноморском районах.

- В 10 детских садах закрыто 12 групп в 5 муниципальных образованиях - в Алуште, Керчи, Красногвардейском, Раздольненском и Черноморском районах, - приводит КИА сообщение пресс-службы Минздрава Крыма.

Напомним, к концу января эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Крыму был превышен почти на 63%.

Также в республике продолжают фиксировать новых заболевших коронавирусом. Так, в Крыму 6 февраля выявили 35 новых случаев COVID-19, за все время - 211 586. В Севастополе за минувшие 24 часа зафиксировали 26 заболевших ковидом, с начала пандемии - 98 003.

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