В Крыму за минувшие выходные три человека угодили в больницу после зимних катаний

Фото: пресс-служба МЧС по РК

За минувшие выходные спасатели оказали помощь троим пострадавшим в ходе зимних катаний, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Так, в субботу, около 12.40, поступило сообщение, что при катании на Ангарском перевале женщина ударилась головой.

- К месту выехали спасатели на квадроциклах. По прибытии, в пешем порядке транспортировали пострадавшую к машине СМП, - говорится в сообщении.

Спустя 10 минут стало известной об еще одной пострадавшей: во время катания в районе турстоянки «Школьная поляна» девушка получила травму предплечья левой руки. Спасатели зафиксировали травмированную конечность и доставили крымчанку на квадроцикле к автомобилю «скорой».

В 14.15 поступила еще одно сообщение с просьбой о помощи: в районе плато Ай-Петри девушка упала и повредила голеностопный сустав. Спасатели наложили шину на поврежденную конечность пострадавшей и так же помогли добраться к автомобилю «скорой».

Напомним, накануне в Крыму легковушка вылетела в кювет и перевернулась, никто не пострадал. МЧС призывает автомобилистов быть крайне внимательными при движении по дорогам полуострова.

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