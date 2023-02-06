В Крыму возродят санаторий «Предгорный»

Находящийся на территории объект культурного наследия будет отреставрирован Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Ялты Янина Павленко рассказала дальнейшей судьбе санатория «Предгорный» в Алупке. Находящийся на территории комплекса объект культурного наследия будет отреставрирован, также здесь появится современный медицинский центр.

– Основные работы стартуют осенью и продлятся около трех лет. Санаторий будет рассчитан на 400 человек, а это значит, что введение в строй такого грандиозного объекта создаст дополнительные рабочие места, – написала Павленко в своем телеграм-канале по итогам встречи с постоянным представителем Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андреем Федотовым.

Напомним, в мае 2022 года санаторий передали в собственность Якутии.

– Отдельно проговорили вопросы свободного прохода для местных жителей и сохранности деревьев – на территории прекрасные зеленые зоны с ливанскими кедрами, кипарисами, дубами, – отметила Павленко.

Ранее КП-Крым писала, что в Ялтинском заповеднике благоустроят пешеходный маршрут к сосне-великану. Само дерево будет ограждено, вокруг ствола появится деревянный настил.

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