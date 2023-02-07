Погода на 7 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: похолодает до минус 5 градусов

В Крым пришла настоящая зима.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Будет холодно и ветрено, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель, гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°, днем -3...-5°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 17-22 м/с, днем морозно 0…-2°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем -1…+1°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Евпатории -2…-3°, северный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.
В Керчи -4°, северо-восточный ветер 13-15 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Феодосии -2…-3°, северо-восточный ветер 11-14 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Черноморском -2…-3°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Джанкое -3…-4°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, снег.
В Армянске -3°, северо-восточный ветер 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Белогорске -5°, северный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, снег.
Вода в Черном море +6…+10°.
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