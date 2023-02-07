Погода на 7 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: похолодает до минус 5 градусов

В Крым пришла настоящая зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Будет холодно и ветрено, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель, гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°, днем -3...-5°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 17-22 м/с, днем морозно 0…-2°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем -1…+1°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Евпатории -2…-3°, северный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.

В Керчи -4°, северо-восточный ветер 13-15 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Феодосии -2…-3°, северо-восточный ветер 11-14 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Черноморском -2…-3°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Джанкое -3…-4°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, снег.

В Армянске -3°, северо-восточный ветер 6-7 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Белогорске -5°, северный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, снег.

Вода в Черном море +6…+10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50