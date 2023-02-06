В Крыму вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пожилую велосипедистку

Ближайшие два года мужчина проведет в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму суд признал жителя Нижнегорского района виновным в ДТП, в результате которого погибла пожилая велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Республики Крым.

Авария произошла в мае прошлого года в селе Стрепетово. Водитель «ВАЗа», двигаясь с превышением скорости, отвлекся от управления и сбил пожилую женщину, которая двигалась на велосипеде в попутном направлении.

– В результате дорожно-транспортного происшествия, ехавшая на велосипеде пожилая женщина, получила телесные повреждения от которых скончалась в больнице, – говорится в сообщении.

Ближайшие два года мужчина проведет в колонии общего режима. Также ему запретили садиться за руль в течение двух лет.

Приговор еще не вступил в силу, добавили в прокуратуре.

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