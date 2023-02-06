Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 7 февраля 2023

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 февраля часть Симферополя и Севастополя на несколько часов останется без света. Перебои с электроснабжением в столице Республики Крым и городе федерального значения произойдут по уважительной причине - энергетики ведут плановые ремонтные работ электросетей. Нужно отметить, что в Симферополе свет отключают в одних и тех же районах два дня подряд.

Где не будет света 7 февраля 2023

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00.

- улицы Генерала Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Луговая, 52-140 , 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ; Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ; Шмидта, 12-14а, 33;

- проспекты Победы, 1-13 ; Кирова, 51;

Тургенева, 1, 2; Киевская/ Шмидта; Генчлик, 1-22; Битумная, 144; Линейная, 88-96 ; Арзы, 2-10 ; Пехотинцев, 31-39 ; Раздольная, 2-30 ; 1-33 ; Евпаторийское шоссе, 185-225 ; Чокъракъ/ Пехотинцев; Кременчугская, 24, 19/2; П. Осипенко, 2А-24 А,Б ; Камчатская, 2-12А , 1-9 ; Пригородная, 17/19;

- бульвар Ленина, 16/переулок Привокзальный, 1; бульвар Ленина, 6,14/2, 22, 7;

- переулки Заречный, 24-28 ; Шмидта, 8-12А ; Пехотинцев, 2-16 , 1-13 ; Битумный, 2-24 , 1-15 ; Линейный, 2-8 , 92; Ракетный, 2-16 , 1-13 ;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

СЕВАСТОПОЛЬ

с 09.00 до 17.00

поселок Сахарная головка: улицы Ботаническая 2-14,1-13; Костычева 6-а,4-А,2-18,1; Механизаторов 4 -24 , 1-5 ; Овощная 1-5 ; Овощная 2-4,18,26-30 ,42,7-17,21; Парниковая 14,1,2,3-7,17-19; Передовая 14-16,20,11; Тимирязева 18-А, 20-А,4-20,1-17; Вильямса 1; Валерия Волкова 2-48,1-43; Тимирязева 18-А; бульвар Трактористов 2-14,1-13;

с 8.30 до 17.00

Мекензиевы горы: улицы Кооперативная 4,5,9,13-21; Морских пехотинцев 20-А,22-А,28-А,4-А,12-24,28,3-А; Путейская 5; Энергетиков 11;12-А, 8-А, 14-А; Приятная, 56-58; тупик Северный 2-4,1-5.

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