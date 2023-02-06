В Севастополе 11-летней девочке защемило голову в троллейбусе

В Севастополе в троллейбусе пострадал ребенок Фото: Павел КЛОКОВ

Департамент транспорта и дорог Севастополя организовал проверку после происшествия в троллейбусе, в котором пострадал ребенок. Об этом говорится в сообщении ведомства.

- По факту происшествия в троллейбусе, в результате которого пострадал ребенок, проводится проверка и выясняются все подробности инцидента,- сообщили в Департаменте.

Ранее в соцсетях появилась информация о травмировании 11-летней девочки в одном из троллейбусов Севастополя. Ребенку зажало голову между поручнем и дверью. Девочка попала в больницу.

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