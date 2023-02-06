Сотрудники ГИБДД помогли вытащить из снега семь машин на западе Крыма

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот видео

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителям семи автомобилей, застрявших в снежных заносах на 11-м километре дороги Черноморское – Знаменское. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

– Сотрудники полиции оперативно предприняли необходимые действия для спасения транспорта и людей: на автомобиле повышенной проходимости они вытаскивали застрявшие в снежных заносах машины, – говорится в сообщении.

Водители поблагодарили полицейских за помощь и продолжили путь.

Напомним, в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, на полуострове ожидаются обильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра до 12 метров в секунду, а местами даже до 20.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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