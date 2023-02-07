В Севастополе для оленей устроили «столовки» на лесных полянах

Оленей в Севастополе подкармливают. Фото: кадр видео Андрей Тихомиров/Севприроднадзор/VK

На Крымском полуострове обитает множество видов пернатых и млекопитающих. Наступившие в феврале морозные деньки испытывают на прочность не только автолюбителей, но и животных.

В Севастополе для парнокопытных прямо на лесных полянах устроили «столовки».

- Заглянули полакомиться. В местах обитания диких животных организовано 10 подкормочных площадок, - такой пост сопровождает видео в паблике «Севприроднадзор».

В объектив попало стадо оленей: животные увлеченно разгребают снег и лижут соль, которую для них приготовили люди. Правда такая забота не совсем бескорыстная.

- Для поддержания видового состава охотничьих ресурсов и улучшения их кормовых условий круглый год балуем своих подопечных минералами, - сообщают в ведомстве.

Севастопольские леса служат домом и зайцам, и лисам, и даже «лесным дьяволам».

Что касается подкормки, то в Крыму поддерживают не только млекопитающих, но пернатых - редких падальщиков и стервятников.

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