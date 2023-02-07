Ежегодно в Крыму фиксируют до 50 слабых землетрясений

По словам эксперта, больших землетрясений в Крыму не ожидается Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму специалисты ежегодно фиксируют до 50 слабых землетрясений. Порой их количество достигает 250. Однако жители полуострова их не ощущают из-за слабой магнитуды.

- Происходит разрыв и деформация земной коры, идут волны сейсмические, но мы этого не ощущаем, они очень слабые, - цитирует «Крым 24» директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфманм.

Ранее сейсмолог рассказал КП-Крым, ждать ли землетрясение в Крыму. Землетрясение в Турции принесло немало разрушений. Несмотря на то, что Крым находится не так далеко от Турции, на утро 6 февраля сейсмическая активность на полуострове не зарегистрирована.

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