В Крыму 7 февраля зафиксировали 37 новых заболевших COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым по состоянию на утро 7 февраля зафиксировали 37 новых заболевших COVID-19, с начала пандемии - 211 623. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 4 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 852 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 54 человека, выздоровевших за весь период - 204 271, - говорится в сообщении.

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В городе за минувшие сутки выявили 43 новых случая заболевания COVID-19, за все время - 98 046. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 11 человек. Выписаны 2 пациента. На данный момент в больницах находятся 68 пациентов, из них 62 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за ОРВИ и гриппа на карантин ушли 47 классов. В 10 детских садах закрыто 12 групп.

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