Фасад «Мордвиновских торговых рядов» в Ялте очистят от визуального мусора

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

В Ялте приведут в порядок фасад исторического здания «Мордвиновских торговых рядов» на улице Игнатенко. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

Здание построено в начале XX века по проекту архитектора Николая Краснова, главными шедеврами которого на полуострове считаются Ливадийский дворец и дворец «Дюльбер». В настоящее время это жилой дом с торговыми помещениями.

– Путь такой: администрация разрабатывает и согласовывает в Минкульте Паспорт фасада, жильцы и предприниматели приводят здание в соответствие. Задача - убрать с фасада провода, вентиляционные короба, навести порядок с кондиционерами и вывесками, – написала Павленко. Она отметила, что обязанность по содержанию объекта лежит на собственниках и пользователях помещений.

По этой же схеме приведут в порядок здания на улицах Киевской и Московской. Параллельно идет работа по внесению изменений в нормативно-правовую базу.

– В Правила благоустройства вводим понятие «архитектурно-художественная концепция улицы», где будут прописаны требования к фасадам, озеленению, подсветке, расположенных в границах отдельных улиц, – написала Павленко.

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