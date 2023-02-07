Первый в году урожай томатов и огурцов в Крыму превысил 460 тонн

Современная система освещения позволяет овощам созревать круглый год
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Работники тепличного комбината «Белогорский» собрали первый в году урожай томатов и огурцов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым.
– В этом году крымский тепличный комбинат в Белогорском районе собрал первый в республике урожай овощей, чуть больше 460 тонн: порядка 330 тонн огурцов и около 126 тонн томатов, – говорится в сообщении.
В работе комбината используются передовые технологии. Современная система освещения позволяет овощам созревать круглый год.
Отмечается, что в прошлом году крымские тепличные хозяйства собрали 15 тысяч тонн томатов и огурцов.
Ранее сообщалось, что в Крыму взошли все 100% засеянных площадей озимых культур. Самые лучшие всходы получены в Белогорском, Раздольненском и Сакском районах.
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