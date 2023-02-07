Житель крымской столицы обратился за помощью в полицию, сообщив, что обманным путем у него выманили более 3,6 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Симферополец потерял 3,6 миллиона рублей, связавшись с брокером-мошенником, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Злоумышленник связался с крымчанином в одном из мессенджеров, предложив ему место специалиста в одной компании. В сообщении шла речь об открытии доступа к финансовым инструментам: валютным парам, акциям и индексам. Сотрудничество предполагалось начать с демо-счета, после чего аферист обещал посодействовать в быстром обогащении.

- Однако после того, как мужчина перевел средства на указанный неизвестным ему счет, связь сразу же прекратилась с брокером, а потерпевший понял, что попал в сети мошенника, - говорится в сообщении.

Ранее 84-летняя жительница Севастополя перевела телефонным мошенникам 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, аферистов ищут.

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