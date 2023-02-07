В Керчи весной начнется реконструкция канализационной насосной станции

Фото: Святослав Брусаков

В Керчи весной текущего года начнется реконструкция канализационной насосной станции, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

- Грядет большая реконструкция не только этой КНС, но и всей магистральной сети, ведущей на очистные сооружения в Бондаренково, это около шести километров, - написал Брусаков в своем Tg-канале.

По его словам, проект уже готов. Его реализация рассчитана на 2023-2024 годы. В процессе будет заменено старое оборудование, что, в перспективе, должно усилить работу по приему сточных вод.

Напомним, в Крыму продолжается подготовка мелиоративных систем к работе в 2023 году. Выполняется очистка межхозяйственных каналов, производится ремонт гидротехнических сооружений и гидропостов.

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