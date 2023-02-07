В 2023 году аграрии Крыма получат почти 1,5 миллиарда рублей господдержки

В Крыму на поддержку растениеводства в 2023 году планируется направить больше 1 миллиарда 460 миллионов рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук на оперативном совещании по подготовке к проведению весенних полевых работ в субъектах ЮФО, которое прошло в Краснодаре.

– Такая помощь государства помогает нашим аграриям развивать и укреплять свои производства ежегодно увеличивая площади сева, закладки садов, – отметил Савчук.

Он добавил, что сейчас во всех крупных и мелких хозяйствах республики полным ходом идет подготовка к новому полевому сезону.

Ранее Андрей Савчук сообщил, что в Крыму взошли все 100% засеянных площадей озимых культур. Самые лучшие всходы получены в Белогорском, Раздольненском и Сакском районах.

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